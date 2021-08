Barra capacita professores em técnicas de ensino remoto

Transmitir os conteúdos de cada disciplina requer mais que conhecimento dos professores, exige uma adaptação à nova realidade que surgiu nesses tempos de pandemia. O ensino que antes era presencial passou a ser remoto, e fez com que os educadores tivessem que trabalhar mais com a tecnologia. E isso não é algo tão simples. Por isso, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu, entre 28 de julho a 3 de agosto, o Curso de Formação para capacitar professores em técnicas de ensino remoto em formato podcast.

Essa ação teve como público alvo os 126 educadores da rede municipal de ensino. O evento aconteceu no ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF – João Cruz – e teve como facilitador José Dantas Pereira Neto. Para o secretário de Educação, José Marques, essa atividade mostrou novas formas de conhecimento e didáticas aos professores para a realização de aulas remotas por áudio. “Capacitar os profissionais da educação é um dos compromissos dessa gestão”, pontua o secretário de Educação, José Marques.

Essa capacitação agradou os profissionais da educação.A professora de português, Mônica Costa, afirma que amou o curso. “Eu aprendi uma nova técnica, mais uma ferramenta para inovar a aula. Usarei para potencializar a qualidade do ensino. Nossos professores precisavam desse incentivo”, afirmou a professora Mônica. Assim como ela, quem também aproveitou o curso foi a pedagoga Jucileide de Oliveira Rosa. “Minha análise é muito positiva. Essa capacitação foi proveitosa porque estamos experimentando o novo e o novo é difícil. Mas tivemos um orientador (José Dantas) muito preparado que transmitiu de forma prática e simples o conteúdo. A Prefeitura está de parabéns por promover atividades como essa”, avaliou a pedagoga.

Depois desses cinco dias de atividades os professores vão atuar de forma diferente disse o facilitador José Dantas Pereira Neto. “Primeiro eu quero agradecer a Prefeitura por ter disponibilizado essa capacitação para esses professores. Essa pandemia acabou chegando e desconstruindo muitas ideias que tínhamos de pensar educação. E programas como esse permite pensar o planejamento, a didática e o plano de aula de forma totalmente diferente. É um ensino remoto e precisamos trabalhar o lúdico com essa criança. Ela precisa imaginar, precisa pensar. Eu acredito que saimos com um resultado muito positivo com os professores. Conseguimos dialogar e pensar a educação juntos, afinal a educação deve ser pensada de forma coletiva e não individual’, enfatizou o facilitador José Dantas Pereira Neto.

ATIVIDADES

Os educadores tiveram como conteúdo programático: a história do teatro como meio educacional, o papel da voz do professor; técnicas vocais e tipos de vozes; narrativas lúdicas para a criação de aulas remotas, como iniciar um plano de aula remota; técnicas de construção para roteiro de aula no formato de contação de histórias; como trabalhar a ludicidade para uma aula remota mais atrativa; ferramentas para aulas no formato de podcast e técnicas de gravação de aulas no formato de áudio.

Secom Barra/ Andréa Oliveira