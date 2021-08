Ribeirópolis faz balanço dos primeiros meses de gestão em entrevista

A administração da prefeitura de Ribeirópolis fez um balanço destes primeiros meses da gestão em entrevista nesta terça-feira, 03. Na oportunidade o prefeito Rogério Sobral (PL) e a secretária municipal de saúde, Irene Portela, destacaram medidas tomadas a respeito da vacinação contra a covid-19, o retorno das aulas presenciais e abastecimento de água nos povoados.

O primeiro assunto tratado na entrevista foi sobre as medidas adotadas em Ribeirópolis a respeito da vacinação contra a covid-19, onde Rogério Sobral pontuou o governo federal deveria ter adiantado e valorizado os acordos para compra de vacinas.

“Seguindo as ordens estaduais, hoje estamos vacinando na faixa de 33 anos no espaço da quadra do Colégio Municipal Josué Passos, infelizmente tivemos óbitos 33, mas acredito sim que se a decisão do governo federal tivesse sido adiantada sobre a necessidade da vacina, muitas pessoas teriam vencido o vírus”, disse o prefeito.

A enfermeira e secretária municipal de saúde, Irene Portela, também ressaltou sobre as medidas e dinâmica na aplicação das vacinas contra a covid-19. “A nossa vacinação acontece rotineiramente, da mesma forma que a divulgação de datas e locais para toda a população também são rotineiras. Temos o ponto fixo na quadra do Josué Passos para aqueles podem ir se vacinarem, aos que não podem os profissionais da saúde envolvidos irão até a casa do indivíduo”, explicou Irene.

Em seguida o prefeito comentou sobre a questão da distribuição de água para os povoados Pinhão, Serrinha e Milagres. “Estou me reunindo com o secretário de obras, onde vamos idealizar e disponibilizar um lindo e necessário projeto de abastecimento de água para que todos possam executar atividades como lavar roupas, pegar água e semelhantes” destacou.

Perguntado sobre como serão as medidas de proteção Protocolos de Prevenção, onde a secretária Irene Portela também detalhou. “O retorno dos alunos respeitará todos os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscaras, distanciamento, higienização das mãos. Desta forma, de acordo com o número de alunos por sala. O protocolo prevê, ainda, a aferição de temperatura na entrada da escola”, enfatizou.

