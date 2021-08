Sessão da Câmara de Rosário do Catete é marcada por discussão de pautas relevantes para a cidade

Na noite desta terça-feira, 3, a Câmara Municipal de Rosário do Catete realizou a 41° sessão ordinária, primeira do mês de agosto. Durante a sessão, os vereadores usaram o tempo concedido nos pronunciamentos para discutir e expor temas de relevância para a cidade de Rosário do Catete.

Dentre os temas, o vereador George Santana relembrou que o mês que se inicia é destaque pela campanha “Agosto Lilás”, feita para incentivar o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi aderida pela Câmara Municipal de Rosário do Catete. O vereador também destacou o “Agosto Jovem” e aproveitou a oportunidade para reafirmar políticas públicas de incentivo ao esporte e ao lazer para este grupo.

Também foi pauta da sessão a reclamação de diversos moradores sobre o forte odor da localidade próxima ao aterro sanitário em funcionamento na cidade. A presidente da casa, Amélia Resende, afirmou que é preciso alinhar os interesses da população conforme mudanças da lei que precisam ser feitas. Outros assuntos da sessão discutiram reforma de praças e manutenção de estruturas, falta de água em algumas residências da cidade, pagamento dos servidores em dia, instalação de um novo ponto bancário e a organização da feira de Rosário do Catete.

Fonte e foto assessoria