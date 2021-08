Setransp e as empresas de ônibus entregam kits de proteção

Além de kits, os colaboradores também terão o curso de Protocolo de Segurança para o Transporte, ministrado pelo Sest Senat Aracaju

Um dos setores que mais tem se movimentado para combater o vírus da Covid-19, é o do Transporte. E buscando dar mais segurança aos colaboradores que atuam na linha de frente do serviço, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) fará mais uma ação de prevenção para o trabalhador.

Amanhã (quinta-feira) e sexta-feira (6), estarão sendo entregues nas garagens das empresas prestadoras de serviço de Transporte Público Coletivo, kits de prevenção para os rodoviários, além da oferta do Curso de Protocolo de Segurança para o Transporte, ministrado pelo Sest Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) Aracaju.

Na oportunidade, os rodoviários receberão quatro máscaras, sendo duas (2) PFF2 e duas (2) de tecido, além de álcool em gel 70% e um folheto com instruções de manuseio. Os trabalhadores terão atividades associadas às metodologias ativas, podendo desenvolver maior autonomia para o dia a dia, tendo uma melhor compreensão dos conteúdos, a fim de potencializar na prática os temas abordados.

“O Setor nunca parou. Estivemos na linha de frente, inclusive para poder movimentar outras atividades essenciais. Mesmo com todas as dificuldades e perdas significativas para operacionalização dos serviços conseguimos seguir, lançamos diversas ações em prol da proteção individual, reforçamos ainda mais os cuidados para manter o serviço seguro para a população, justamente para garantir a segurança de todos. O setor lutou muito pela saúde dos colaboradores, tanto que em maio, conseguimos a vacinação para a categoria. E em função das ações de combate a Covid-19 implementadas pelo setor, temos um baixo índice de contaminação conforme demonstra a Testagem promovida pela UFS nas garagens das operadoras. Mas não pararemos por aqui. Temos muito mais pela frente e vamos continuar nessa batalha pelo bem de todos!”, explica o presidente do Setransp, Alberto Almeida.

Desde o mês de maio, já foram vacinados 95% dos motoristas e cobradores, quando a vacinação foi liberada às categorias como prestadores de um serviço essencial. As empresas seguem reforçando a importância de atingir 100% dos trabalhadores.

Fonte e foto assessoria