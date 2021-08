Setur recebe prefeito da Barra projetos para o turismo

Foi apresentado projeto de construção de um Resort de Bangalôs

Na manhã desta quarta-feira (04), o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, reuniu-se com o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, e sua equipe, para tratar de projetos de desenvolvimento do turismo no município.

Para Sales Neto, a Barra dos Coqueiros é um município com muito potencial para atração de investimentos e implementação de empreendimentos do setor de turismo.

“Hoje, recebemos o prefeito Alberto Macedo e sua equipe, além do empresário Emanoel Oliveira, e colocamos a Setur à disposição para viabilizar a implantação de empreendimentos que irão potencializar o desenvolvimento do turismo, como a construção de um Resort de Bangalôs, que será genuinamente sergipano. São ações como essas que colocarão Sergipe em lugar privilegiado nas prateleiras do turismo de todo o país”, disse.

Também foram apresentados os projetos de reestruturação da Praia da Costa, revitalização da Orla da Rua da Frente, que prevê a construção de um moderno e arrojado píer no Rio Sergipe, com vistas à Aracaju, além de implementação de dois grandes restaurantes franqueados, um teatro e quiosques para alojar pequenos comerciantes.

A Setur garantiu a inserção da Feira de Artesanato no calendário de Turismo do Estado, que será realizada todos os meses, e contará, além da exposição do artesanato local, com gastronomia e apresentações artísticas e culturais. A realização está prevista para o segundo final de semana de cada mês, a partir de setembro, e a feira deverá ter ainda praça de alimentação, food trucks e espaço kids.

Estiveram presentes o prefeito Alberto Macedo; o vice-prefeito, Tinho Martins; o secretário de Turismo, Ariston Porto; o secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos, Carlos Montalvão e o empresário Manoel Oliveira.

Fonte e foto assessoria