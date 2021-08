Sintasa e comissão recebem proposta de pagamento da gestão de Maruim

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe, Augusto Couto, e a comissão de trabalhadores foram recebidos, na manhã desta quarta-feira, 4, pelo prefeito de Maruim, secretária municipal de saúde e vereadores, para apresentar uma proposta de pagamento do salário atrasado de dezembro de 2020, que motivou a greve da categoria iniciada dia 26 de julho de 2021.

Na ocasião, foi respondido que a proposta será divulgada para os servidores durante assembleia extraordinária que ocorrerá nesta quinta-feira, após a caminhada e ato público, cuja concentração será na entrada do município até a prefeitura municipal. “O que a categoria deliberar nós iremos acatar e, posteriormente, protocolar na prefeitura”, disse Augusto Couto, ladeado pelo gerente do Sintasa, Janderson Alves.

Enquanto não há ainda uma definição, o líder sindical reforça a continuidade da greve que nesta quinta-feira, 5, completará 11 dias. “Convocamos os trabalhadores da saúde, observando o percentual mínimo de 30% em exercício, para comparecerem na entrada da cidade para fazermos uma caminhada, respeitando o distanciamento social, uso de máscaras e álcool gel. Sabemos que só conseguiremos avançar na negociação com o apoio de todos”, afirma o presidente do Sintasa.

Informações e foto Sintasa