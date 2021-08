Thales Bretas fala de 3 meses da morte de Paulo Gustavo: “Vácuo na vida”

Thales Bretas postou uma breve homenagem em suas redes sociais na noite desta quarta-feira (4) que marca três meses desde a morte de Paulo Gustavo, seu marido.

“3 meses sem o amor da minha vida! Carrego muitos prêmios desse grande casamento! Quantas mensagens carinhosas recebo diariamente dizendo o quanto fomos importantes na coragem de muitos casais pra serem felizes e planejarem suas famílias! A dor ainda é inacreditável. A saudade aperta mais a cada dia. Mas a gratidão está sempre presente. PG era alegria! Não tinha tempo ruim! Era transformação! Sua partida foi precoce demais e muito sentida. Um vácuo na vida. Mas sua força está e estará ainda muito presente! Nunca se perderá. Te amo pra sempre!”, escreveu o dermatologista.

Paulo morreu em 4 de Maio de 2021 vítima de complicações da Covid-19. Os dois se casaram em 2015 e tiveram os filhos Romeu e Gael em 2019.

Romeu, inclusive, completou dois anos de vida na terça-feira (3), e ganhou uma pequena festinha ao lado do pai e do irmão, que celebra o aniversário da mesma idade no próximo dia 13. Os dois foram gerados ao mesmo tempo por barrigas de aluguel diferentes.