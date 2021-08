Undime/SE se manifesta a favor do retorno das aulas presenciais com segurança

O direito à Vida e à Educação são princípios fundamentais preceituados na Constituição e, pautada nesses direitos, a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, seccional Sergipe (Undime/SE), manifesta e ultima o compromisso com o retorno das aulas presenciais em Sergipe, de forma a garantir à educação de qualidade a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Para isso, o retorno das aulas presenciais deve ser pautado nos protocolos de biossegurança, chancelados pelas entidades nacionais científicas e de saúde.

Segundo a presidente da Undime/SE, Quitéria Lúcia Barros, o papel da escola não se limita ao processo do ensino e da aprendizagem. “A escola é uma instituição protetora da infância e da adolescência, oferece segurança alimentar, e vai bem mais além”, informa.

Desde a suspensão das aulas presenciais, causada pela pandemia da covid-19, a Undime, instituição que congrega os dirigentes responsáveis pela gestão da educação pública nos 5568 municípios do país, vem discutindo, principalmente com seus integrantes, mas, também, com governos, parlamentares, organismos internacionais, movimentos sociais, institutos e fundações, sobre como garantir o retorno das aulas presenciais de forma segura.

Nesse sentido, foi lançada, em 22 de junho, a publicação Subsídios para a Elaboração de Protocolos de Retorno às Aulas na Perspectiva das Redes Municipais de Educação como contribuição com o debate nacional. Em Sergipe, a Undime vem discutindo com os entes municipais e reafirma o regime de colaboração com o Estado neste retorno das aulas presenciais.

Como defendido no documento nacional e nos protocolos de biossegurança do Conselho Nacional de Educação, a Undime/ SE compactua com o Comitê Técnico e Científico do Governo de Sergipe e manifesta o posicionamento a favor do retorno das aulas presenciais de forma seguro e pautado nos protocolos chancelados pelas entidades científicas de Saúde.

