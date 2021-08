Vereadora ressalta negligência que gerou o incêndio no Nestor Piva

No retorno das atividades parlamentares, a vereadora Linda Brasil (PSOL), informou as/aos colegas de parlamento sobre às ações no recesso, entre elas a Gabineta Itinerante. O projeto visa a realização de visitas nos bairros da cidade e interlocução com os moradores das localidades para ouvir as demandas.

“Levamos aos bairros a Gabineta Itinerante, uma iniciativa da nossa Mandata para que possamos conversar e receber as demandas da população aracajuana, principalmente a periferia de nossa cidade. Visitamos o loteameto Marivan nas redondezas do bairro Santa Maria, e lá conhecemos a Ocupação Marivan, e conversamos sobre a situação. Dialogamos com as lideranças, moradores e moradoras da localidade, sobre as principais problemáticas deles. Percebemos que a ocupação possui, em sua maioria, lideranças femininas, que relatam sobreviver de forma autônoma e entendem a ocupação urbana como uma ferramenta de luta por um lar com dignidade, muitas delas mães solo, como a mãe da nossa vitoriosa Rebeca Andrade, medalhista olímpica, que veio de projetos sociais tão importantes para a juventude.”, explicou.

A parlamentar relatou a visita à comunidade Aloque, onde foi dialogado com a população sobre os problemas da localidade com intuito de cobrar melhorias da gestão municipal. Também foram realizadas reuniões com vários movimentos, coletivos e conselhos municipais, representantes da sociedade civil organizada.

Linda ainda acrescentou que para melhor encaminhamento das demandas, esteve reunida com a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde levou as demandas dialogadas com a população e movimentos sociais, com o intuito de cobrar as ações cabíveis.

“Tratamos de diversas demandas relacionadas ao CSU da rua Alagoas, dos/as moradores/as de Ocupações da cidade, de insegurança alimentar, pessoas em/na situação de rua, proteção social durante a pandemia. Plano Municipal de Enfrentamento à violência contra a mulher. Conselho Municipal LGBTQIA+. também conversamos sobre as denúncias a respeito de quentinhas estragadas sendo consumidas por abrigados/as e citei ainda uma indicação que apresentei, estimulando a construção de um restaurante popular na cidade.”, informou.

A vereadora alertou as/os parlamentares, principalmente os colegas da comissão de Saúde, sobre a conclusão da perícia do incêndio no hospital Nestor Piva, na qual o Corpo de Bombeiros confirma que o incêndio foi causado por aquecimento de ar-condicionado, o que indica falta de manutenção, má administração e um necessário questionamento e reflexão sobre a terceirização inconstitucional dos setores essenciais da administração pública.

“O Corpo de Bombeiro também informou que o Hospital não tinha Atestado de Regularidade, o que representa um verdadeiro escândalo e descaso com as pessoas que diariamente precisam de atendimento naquela unidade. Precisamos todas e todos cobrar a devida responsabilização dos envolvidos nesse triste episódio que resultou em 5 vidas perdidas.”, lamentou.

Por Laila Oliveira,