Agosto Lilás: Prefeitura assegura atendimentos e atua em plano

O X vermelho na palma da mão é um sinal que a vítima está em situação de violência e precisa de ajuda. Com o intuito de conscientizar a sociedade para coibir atos de violência doméstica contra a mulher, a Prefeitura de Aracaju, por meio das Secretarias da Saúde (SMS), da Assistência Social e da Defesa Social e da Cidadania, elaborou uma programação conjunta para o Agosto Lilás, mês dedicado ao tema.

Assim, nos dias 6, 10, 11 e 17, a Prefeitura realizará ações educativas e de saúde em diversos pontos da capital, um trabalho alusivo ao Agosto Lilás e de reconhecimento da importância da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que completa 15 anos.

“Com a Lei Maria da Penha, as mulheres estão mais conscientes dos seus direitos, por isso, elas têm procurado mais as delegacias, os serviços de saúde e da assistência social. Precisamos encontrar possibilidades para essas mulheres ofertando ajuda, orientando, trabalhando a autoestima, a questão emocional e, sobretudo, nos fortalecer enquanto rede, para garantir a proteção necessária a todas as mulheres”, explica a responsável técnica do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes (Nupeva), Lidiane Gonçalves.

Rede SUS Aracaju

Ainda de acordo com Lidiane, a SMS trabalha de forma ampliada, para além da assistência e cuidado às pacientes, atuando também no campo da educação em saúde, da prevenção, da vigilância epidemiológica dos casos e dos dados e da promoção à saúde.

“No setor público do município dispomos de 45 Unidades Básica de Saúde (UBSs), seis Centros de Atenção Psicossocial (Caps), duas Urgências e Emergências e um Centro de Especialidades Médicas (CEMAR). Além desses serviços, temos como referência estadual no município de Aracaju o HUSE (Hospital de Urgências de Sergipe) e a MNSL (Maternidade Nossa Senhora de Lourdes). É realizado um trabalho continuado com profissionais de saúde dos diversos estabelecimentos sobre as violências durante todo o ano”, enfatiza.

Este ano, já foram realizados atualizações presenciais com cerca de 80 profissionais de saúde sobre o cuidado, notificação, fluxos e encaminhamentos em casos de violências, envolvendo as diversas categorias profissionais.

“Muitas vezes, as mulheres chegam aos serviços de saúde fragilizadas, com medo ou até sem perceber a violência sofrida, que não é só a física. São violências que atingem não só as mulheres, mas toda a família, principalmente os filhos. Por isso, o vínculo dos profissionais de saúde com as pacientes é fundamental, para que exista uma relação de confiança, de respeito, sem julgamentos a essas mulheres”, orienta Lidiane.

Notificação de violências

A notificação de violência doméstica contra as mulheres passou a ser compulsória a partir da Lei 10.778/2003. Deixar de notificar os casos de violências contra as mulheres é deixar de dar sua contribuição para o enfrentamento desse problema, com dados que permitam a construção de políticas públicas adequadas, explica a técnica do Nupeva.

“Há um dever ético e legal de todos os profissionais se comprometerem com o efetivo enfrentamento das violências, envolvendo as diversas áreas. Além disso, reforçamos a importância, durante o atendimento, da elaboração de relatório multidisciplinar, médico, social, psicológico, dentre outros, pois isso pode auxiliar nas investigações se a mulher fizer a denúncia, por exemplo”, ressalta.

Programação

As Secretarias Municipais da Saúde, Assistência Social e da Defesa Social e Cidadania, elaboraram uma programação conjunta para o Agosto Lilás. Confira:

6/8/2021

Horário: 8h.

Local: Mercado Thalles Ferraz.

Público Alvo: Feirantes e clientes do mercado.

10/8/2021

Horário: 9h.

Local: Unidade de Saúde Anália Pina.

Público alvo: Grupo de gestantes.

11/8/2021

Horário:9h.

Local: Cras Santa Maria.

Publico Alvo: trabalhadoras e usuárias do CRAS.

17/8/2021

Horário: 15h.

Local: Polo da Academia da Cidade- Bairro 18 do Forte.

Público Alvo: Alunos (as) do Polo Maracaju.