Foi aprovada, nesta quinta-feira, 05, a Indicação Nº 402/2021, de autoria do deputado Jeferson Andrade (PSD). Ele solicitou que seja providenciada a regularidade no abastecimento de água do município de Muribeca.

O pedido será encaminhado ao Governo do Estado. A Indicação foi aprovada na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Pixabay

Por Wênia Bandeira