Aracaju começa a vacinar as pessoas com 26 anos contra a Covid-19

Desta quinta (5) até o sábado (7) pessoas de 26 anos e aquelas que nasceram nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 1993 podem se vacinar contra a Covid-19 em Aracaju.

Pessoas com 26 anos de idade pode procurar o drive-thru do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (com cadastro e código de validação) para receber a primeira dose, ou os seis pontos fixos de vacinação espalhados pela cidade.

É necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e cartão de vacinação, se tiver.

Confira os pontos de vacinação:

Shopping RioMar (Coroa do Meio)

Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial)

Estação Cidadania (Bugio)

Universidade Tiradentes – UNIT (Farolândia)

Externato São Francisco de Assis (Suissa)

UNINASSAU (Av. Rio de Janeiro