Banese Card realiza o segundo mutirão para negociação de dívidas

Ação acontece de 04 a 31 de agosto no Shopping Jardins, e oferece descontos especiais e taxas diferenciadas para os clientes

Os clientes Banese Card têm nova oportunidade de quitar as dívidas existentes junto ao cartão com condições especiais, e voltarem a ter crédito para comprar nos milhares de estabelecimentos credenciados, durante o segundo Mutirão de Negociação de Dívida Banese Card. A ação foi iniciada nesta quarta-feira, 4 de agosto, e seguirá até o dia 31/08. Após a quitação total do débito o cliente terá, em até 48 horas úteis, o nome retirado do SPC e Serasa, e um novo valor de crédito liberado.

O mutirão acontece no Shopping Jardins, em Aracaju, em um espaço montado próximo à entrada “E” do centro de compras (nas imediações das Lojas Riachuelo). Uma equipe do Banese também está no local para negociar débitos dos clientes junto ao banco. Os atendimentos ocorrerão de segunda à sexta-feira, das 10h às 19h, mediante agendamento prévio, que pode ser feito através do link https://bit.ly/3fBpmBQ .

O agendamento é indispensável e faz parte dos protocolos adotados para evitar aglomeração e possível contágio pelo novo coronavírus. Ainda para evitar a disseminação da Covid-19, outros cuidados estão sendo tomados, como disponibilização de álcool em gel a 70% para os clientes, distanciamento social e uso obrigatório de máscara.

Entre as vantagens oferecidas no mutirão estão: taxas exclusivas e que não serão ofertadas fora do evento; descontos de até 90% sobre os encargos da dívida; e parcelamento do valor devido em até 18 vezes. Para ser atendido é necessário apresentação de documento de identificação original com foto.

PRIMEIRO MUTIRÃO

O primeiro mutirão de negociação de 2021 aconteceu de 05 a 30 de julho, em um espaço montado no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro. No período foram realizados cerca de 1.600 atendimentos e 93% deles resultaram em contratos de negociação firmados.

CUIDADO COM LINKS

O Banese Card e o Banese alertam que não enviam SMS, mensagens pelo Instagram ou e-mails com links para que seja feito acordo para quitação de dívidas. Mensagens deste tipo não devem ser acessadas, pois são tentativas de golpe. O único SMS que as instituições estão enviando referente ao mutirão é através do número 28510, e apenas para informar sobre o local de realização, período e horário de atendimento.

Ascom Grupo Banese