Belivaldo se reúne com representantes da construção para impulsionar desenvolvimento

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, se reuniu na tarde desta quarta-feira (04), no auditório do Palácio dos Despachos, com o presidente da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), Luciano Barreto, e representantes do setor a fim de buscar soluções para impulsionar a construção civil no estado. O setor é um dos principais geradores de emprego e renda no Brasil.

Belivaldo analisou o cenário e colocou os órgãos vinculados ao setor à disposição. “A pandemia trouxe enormes desafios às empresas, especialmente no quesito da compra de insumos e matérias-primas, e o Governo do Estado estará sempre aberto ao diálogo para facilitar este processo, criando um ambiente favorável, na forma da lei, de modo a garantir o avanço dos empreendimentos”, disse o governador.

O chefe do Executivo estadual ainda fez projeção de melhoria citando os investimentos econômicos já aplicados. “Graças a Deus, através das obras do Avança Sergipe, estamos enfrentando os impactos da Covid-19 na Saúde pública, mas fazendo a retomada da economia com a injeção de mais de R$ 1 bilhão de investimentos no estado, seja através de obras ou de incentivos às empresas. E muito mais recursos serão captados, agora que conseguimos a melhoria na avaliação de Sergipe na Secretaria do Tesouro Nacional, fruto de um trabalho sério nas contas públicas estaduais”, analisou.

Luciano Barreto salientou a importância dos investimentos aplicados pelo Estado, frisando que toda a economia é beneficiada. Do mesmo modo, ele pontuou a necessidades das empresas sergipanas estarem estruturadas e preparadas para executar obras e serviços atendendo as demandas do momento. “Quero louvar o governador por aceitar o pedido que fizemos para nos reunir e para tratarmos das problemáticas da construção civil. Sergipe, graças à atuação do governo do Estado, está se transformando em um grande canteiro de obras. Essa compreensão que o governador demonstrou ter, encarregando aos órgãos que estudem os temas, com certeza que encaminhará soluções. E, ao final, quem mais ganha é a sociedade e, portanto, o estado”, finalizou o empresário.

Estiveram presentes na reunião o vice-presidente de Obras Públicas da Aseopp, Francisco Costa, e demais empresários da associação; o presidente do Banese, Helom Oliveira; o procurador-geral do Estado, Vinícius Oliveira; o secretário estadual Ubirajara Barreto (Sedurbs); os diretores-presidentes Carlos Melo (Deso), Gilvan Dias (Adema), Caetano Quaranta (Cehop) e Anderson das Neves (DER), dentre outros técnicos e engenheiros que compõem o Governo do Estado.

Foto: Arthuro Paganini/Supec