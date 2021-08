Câmara aprova Projeto que viabiliza que Estância receba R$ 14 milhões em empréstimo da CAIXA para infraestrutura numa ação do Senador Rogério Carvalho que atende à solicitação do Prefeito Gilson intermediada pelo Vereador Artur (PT).

A Câmara de Vereadores aprovou, no último dia 03 de agosto, Projeto de Lei de iniciativa do Executivo que atualiza a Lei 1.941/2017 e possibilita ao Município consolidar empréstimo junto à Caixa Econômica da ordem de R$ 14 milhões viabilizado, a pedido do Prefeito Gilson Andrade com intermediação do Vereador Artur Oliveira (PT), pelo Senador Rogério Carvalho (PT) em março do corrente ano.

Os recursos do empréstimo devem ser usados em pavimentação de vias, instalação de sistemas de microdrenagem, iluminação pública e sinalização viária, construção de ciclovia e calçadas com acessibilidade, medidas de moderação de tráfego e elaboração de estudos e projetos

“A garantia de recursos não se consegue apenas pela força política, mas pela perseverança e necessidade da nossa gente. O povo de Estância merece muito mais!”, disse o senador Rogério que demonstrou muita alegria em promover desenvolvimento para os estancianos.

