Crea-SE prossegue com fiscalização em hospitais de Sergipe

Avança o trabalho de fiscalização do Crea-SE no Hospital Nestor Piva. A ação iniciada em maio passado resultou até o momento em 17 relatórios. No total, sete empresas que prestam serviços técnicos a essa unidade hospitalar foram notificadas com auto de infração. Entre as principais irregularidades detectadas está a falta de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). É o que afirma o coordenador da Fiscalização do Conselho , Floro Araújo Júnior.

De acordo com Floro na ocasião da fiscalização foi solicitada a relação do quadro técnico de profissionais e dos serviços da área técnica realizados no hospital. “Essa documentação foi analisada e detectamos à falta da ART, documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito da engenharia. Sete empresas foram multadas e terão regularizar a situação”, esclarece

Públicos/Privados

O trabalho da fiscalização nas unidades hospitalares segue por todo o Estado. Todas as 46 unidades (públicas e privadas) já foram visitadas pelos fiscais do Crea-SE. “No momento estamos verificando a documentação passada por essas unidades. O próximo passo é retornar aos hospitais para comprovar os dados informados”, explica o coordenador da Fiscalização.

Floro explica que a ação tem por objetivo assegurar que as atividades que demandam serviços de Engenharia, Agronomia e Geociências sejam desenvolvidas por profissionais habilitados e por empresas devidamente registradas no Conselho.

Por Íris Valéria