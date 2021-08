Deputada solicita isenção de tarifas em transportes coletivos em Aracaju

A Indicação nº 387, que solicita ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, medidas administrativas para concessão de isenção do pagamento de tarifas nos veículos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da capital sergipana às pessoas portadores de neoplasia maligna (câncer), e anemia falciforme, em tratamento ou remissão da doença, foi aprovada pelos deputados estaduais na Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta quinta-feira, 05.

De acordo com a autora da propositura, deputada Diná Almeida, o pedido surgiu a partir de uma demanda do Grupos de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC), que já enviou, ao gestor municipal, o Ofício nº39/2021 solicitando o pleito.

“Sabemos que o tratamento oncológico obriga o paciente a deslocar-se com uma certa frequência e, muitas vezes, tendo que ir para outra cidade, para ter acesso ao centro de tratamento, a medicamentos e demais terapias, pois o Sistema Único de Saúde (SUS) não possui suporte necessário em todas as cidades, sendo muitas vezes concentrado nas capitais e grandes cidades”, colocou.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira