Deputado Talysson cobra ponto de ônibus coberto em N. Srª Aparecida

Foi aprovada na sessão desta quinta-feira, 5, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a Indicação nº 371/2021 do deputado Talysson de Valmir (PL), solicitando ao Governo do Estado, a viabilização da instalação de um ponto coberto de embarque e desembarque de pessoas no trevo de acesso ao povoado Cruz das Graças, município de Nossa Senhora Aparecida.

No documento, a parlamentar destaca a necessidade do ponto de ônibus coberto no cruzamento entre a rodovia Romeiro (SE-175) e a rodovia Manoel Perciliano dos Santos (SE-240) e solicita também a instalação de iluminação na localidade.

A Indicação ressalta que o povoado Cruz das Graças possui grande importância para a região Agreste de Sergipe, mas o trevo de acesso não possui um ponte de embarque e desembarque coberto para proteger os passageiros da chuva e do sol. E enfatiza que os custos para a execução dos serviços visando beneficiar a população de Nossa Senhora Aparecida, serão baixos.

Recapeamento

Talysson de Valmir também teve aprovada a Indicação nº 406/2021, solicitando ao Governo do Estado, a execução de obras de recuperação e recapeamento asfáltico na Rodovia SE-160, no trecho que vai do povoado Colônia 13, em Lagarto, até a cidade de Boquim.

A justificativa é de que as pessoas que trafegam pelo local. seja por motivos pessoais ou comerciais, estão encontrando muitas dificuldades devido às péssimas condições, a exemplo da grande quantidade de buracos na pista e problemas no acostamento.

Foto: Divulgação Governo de Sergipe

Por Aldaci de Souza