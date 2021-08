Disputa eleitoral com dificuldade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Membros de diversos partidos começam a se reunir e falar discretamente da sucessão estadual. Talvez ainda não seja o momento, mas a necessidade de discutir formação de chapas e de expor nomes para integrar uma estrutura majoritária, mesmo não tão sólida, tem provocado o surgimento de prováveis pré-candidatos a governador em 2022. É visto que a oposição não tem bloco definido. O amontoado de partidos que se move com posições politicamente contrárias à base da situação, ainda não está bem definida para exibir uma estrutura sólida, como um ou mais blocos que se fixem na oposição e tenham um projeto definido de mudança do sistema atual.

O Partido dos Trabalhadores, que ainda integra a chamada base governista, ensaia forte para se tornar oposição. Numa avaliação sensata, caminha destemido para isso e expõe um arcabouço definido, forte e em condições de enfrentar uma eleição majoritária, em posição definida, como sempre esteve. O PT tem nome firme e decidido para disputar o Governo do Estado, como é o caso do senador Rogério Carvalho, e pode entrar no páreo com disposição para o embate. Haverá uma tentativa natural de evitar dispersão, para que se reestruture a unidade, mas não parece fácil. Os arquitetos da política local tentam montar um projeto de manutenção, tentando convencer da necessidade de união em torno da possível campanha de Lula da Silva a presidente da República.

Muitas conversas ainda vão acontecer, mas intimamente poucos acreditam que isso tenha êxito, porque o PT está disposto a retomar o comando político do Estado, mesmo que as forças que anteriormente asseguravam esse status estejam divididas, para não dizer diluídas. Não há lideranças convincentes nos lados e a orientação política perdeu o rumo, sem mais contar com o apoio firme da sociedade, em dúvida com as orientações dos que pretendem o pódio. Há necessidade de uma solidez nos quadros que se dispõem a suceder Belivaldo Chagas (PSD), que administra com normalidade e dentro dos padrões necessários ao desenvolvimento do Estado.

Outros partidos começam a se movimentar para a formação de chapas majoritárias, como é o caso do PSDB, Liberal, Cidadania, Patriota, Podemos, PSB, PTB, Psol e Democracia Cristã. As quais inicialmente não têm como eleger parlamentares federais e estaduais, em razão da falta de nomes para formação de chapas que possam atingir os limites para elegerem apenas um, o que revela uma grande dificuldade, mesmo que consigam uma aliança majoritária definida. Apesar de bons quadros, essas legendas eleitoralmente limitadas não conseguirão números para atingir a meta do quociente eleitoral, em caso da continuidade do atual sistema. É muito difícil e, para a montagem dessa chapa majoritária, quem se compõe com quem?

É uma preocupação que gera insegurança e que necessita de reflexões e manter decisões para a disputa eleitoral dentro de um cenário em que todos têm que fazer por si ou se submeter a todas as dificuldades criadas para dar músculos às legendas. Analisar, refletir e construir pontes sólidas é o que se recomenda em momento tão difícil.

Sobre mudanças

Repercute a informação de que o governador pode exonerar o secretário da Agricultura, André Luiz Bomfim. A mudança vai acontecer ainda este mês.

*** Segundo fonte confiável, a saída de André foi comunicada ao presidente estadual do PT, João Daniel, e a razão seria reforma na equipe.

*** – Para o lugar de André vai o ex-deputado Zeca da Silva.

Sugere ruptura

A mesma fonte disse que o Belivaldo quer preservar o bloco que vem desde 2010 através de Marcelo Déda (PT) e acha que seria natural à escolha do candidato ao Governo partir do entendimento da base.

*** A fonte admitiu que um lançamento passando por cima de todos do grupo não revela um sentimento de coalizão política, mas de ruptura.

Rogério está certo

Um aliado de Valdevan Noventa (PL) diz que o deputado admite que o senador Rogério Carvalho esteja certo ao dizer que não conversou com ele: “isso é verdade”.

*** – A pergunta ao senador de que ele haveria conversado com Valdevan foi proposital e não fazia sentido, porque o deputado jamais disse isso, explicou.

Conversa com PT

Segundo ainda o aliado, Valdevan sentou com o presidente do partido em Sergipe, como é natural nesse momento, e conversou sobre política.

*** Acrescentou que “o PT, inclusive, o convidou para apoiá-lo, mas Valdevan não deu resposta, entretanto vai voltar a conversar com a sigla mais à frente”.

Sem composição

A publicação da nota de Valdevan provocou reação de integrantes do PT, em que o próprio deputado reconhece que Rogério está certo ao negar a conversa.

*** Hoje, entretanto, pode ser divulgada a gravação do que dissera Valdevan sobre a conversa com Rogério.

*** Membros do PT disseram que o partido não fará composição com Valdevan 90.

Uma nova chapa

A delegada Danielle Garcia (Podemos) esteve ontem em Itabaiana e jantou como o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL). O cardápio era política, mas não se comentou o assunto da sobremesa.

*** A informação que circula é que a delegada tenta unir o Podemos, o PL, Patriota e PSDB para formação de uma chapa, com Valmir a governador, Emilia Correa (Patriota) a vice, Eduardo Amorim (PSDB) ao Senado e ela disputaria vaga à Câmara Federal.

*** Valmir confirmou que ele e Danielle estavam conversando política, mas composição só seria confirmada mais à frente.

Renovação política

Valmir de Francisquinho também teve uma conversa com o senador Rogério Carvalho sobre as eleições de 2022. Rogério deu entrevista ontem em Itabaiana e falou das condições de Valmir para disputar de governador a deputado federal.

*** Valmir de Francisquinho admitiu ter sido bom o que o senador disse, porque “nesse momento o eleitorado pensa em uma renovação política”.

Questão de calendário

Três nomes aparecem à disposição da base aliada para disputar o Governo do Estado: Fábio Mitidieri, Edvaldo Nogueira e Laércio Oliveira.

*** É quase unanimidade que o deputado Fábio Mitidieri será o escolhido, sem qualquer restrição dos outros dois.

*** Mas, alguém pergunta: E Ulices Andrade? A resposta é rápida: ele recuou em razão do calendário. Se a escolha acontecer entre fevereiro e março, Ulices se coloca à disposição da base.

Cidadania em queda

Há um crescimento do Podemos em Sergipe, através do trabalho da delegada Danielli Garcia, que leva boa parte dos seus ex-aliados do Cidadania.

*** Um dos membros do Cidadania avisa que se o senador Alessandro Vieira não reagir, o partido ficará sem condições de eleger deputado federal.

*** – Isso deve estar repercutindo na direção nacional, apesar da ação do senador no Congresso e atuação na CPI da Covid, disse.

Edvaldo muito animado

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e está conversando com lideranças políticas do Estado, incluindo prefeito. Faz contatos por telefone e começou a se mexer para viabilizar o seu nome governador junto ao bloco.

*** Edvaldo testou a receptividade ao seu nome na solenidade que foi sexta-feira em Japaratuba. Entretanto, caso não seja o escolhido, manterá sua posição política.

Fato gravíssimo!

O senador Rogério Carvalho (PT) avisa que a Polícia Federal enviou à CPI da Covid, depoimento de Pazuello cortando citação a Bolsonaro e Miranda.

*** – Um fato gravíssimo! – constata o Rogério, que requisitou a integralidade das informações de interesse da comissão.

Não à privatização

Rogério Carvalho (PT) diz que os Correios tiveram, em 2020, lucro de R$ 1,5 bilhão. Pela 4ª vez. Os Correios venceram o World Post & Parcel Awards.

*** – Se sabemos que é lucrativo, privatizar o serviço vai precarizar. Quem está lucrando com essa negociata?

Sobre os Correios

O ex-deputado federal Marcio Macedo (PT) diz que a privatização dos Correios é um crime contra o Brasil e os Brasileiros. “Os Correios é uma empresa eficiente e rentável”. *** – Para se ter uma ideia, em Sergipe cerca de 80 cidades ficarão sem agência dos Correios com a privatização.

Um bom bate papo

Lauro Jardim – Acusada de espalhar fake news, Brasil Paralelo se compara a caso Jovem Pan e pede ao STF suspensão de quebra de sigilo.

Randolfe Rodrigues – Bolsonaro e seus aliados compreenderão que não permitiremos que transformem a Polícia Federal em uma Gestapo ou KGB!

Blog Olho na Mira – Políticos se prevenindo contra futuras ‘lava jato’. Só que, dessa vez, com injeção de verba publica para financiar campanha.

Rogério Carvalho – A única medida sanitária do Governo Bolsonaro foi expandir o contágio do coronavírus.

Marília Arraes – Bolsonaro detém a maior rejeição enquanto o Presidente Lula a menor. O povo brasileiro está avisando!

Metrópole – Em carta, entidades dizem que investimento de Bolsonaro contra o sistema eleitoral tenta turvar o processo político e fomentar o caos.

Blog de Noblat – Bolsonaro sobre inquérito do STF: “Antídoto não está dentro das quatro linhas da Constituição.”

Jandira Feghall – Ministra Cármen Lúcia do STF vê “fatos graves” e possível crime em uso da TV Brasil para live de Bolsonaro.