Eduardo Lima se reúne com o secretário de finanças  e discute temas sobre o Desenvolvimento Econômico

Na manhã desta quarta- feira, 4, o vereador Eduardo Lima, na companhia dos representantes do setor da Indústria, o Engenheiro Elvis Araújo e do Dr. André Felipe, realizaram uma visita ao secretário de finanças Jefferson Passos.

Na reunião foram discutidos vários temas sobre o Desenvolvimento Econômico em Aracaju, o impacto da pandemia sobre vários setores tem transformado a informalidade num empecilho para o crescimento de empreendimentos no município. Por outro lado foi o único caminho que muitos empresários e pessoas de outros setores encontraram para levar o pão até as suas mesas.

Uma das grandes preocupações do setor é o crescimento da área urbana que tem limitado a disponibilidade de áreas para atividades industriais.

O grupo ao qual eles representam já possui uma fábrica no município e busca incentivos para futuras instalações de uma segunda unidade.

Segundo o secretário, o município vem desenvolvendo trabalhos junto a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (FUNDAT) e a secretaria da Indústria e Comércio com o objetivo de buscar parceiros de fora que agreguem no aumento do desenvolvimento econômico, para garantir o aumento de vagas de emprego.

Destacou ainda as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo município para revitalização do centro comercial e ressaltou que vários estudos vêm sendo realizados com o intuito de fortalecer os incentivos para atrair a instalação de novas indústrias no município.

