João Daniel: “Eles não querem que democracia seja forte no país”

O deputado federal João Daniel (PT/SE) registrou, durante a sessão da Câmara nesta quarta-feira, dia 4, sua total confiança no sistema eleitoral brasileiro. Ele se declarou contra a proposta de voto impresso e disse repudiar a atitude do presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores porque querem disfarçar esse assunto. “No fundo, no fundo, eles não querem que a democracia seja forte, firme em nosso país”, declarou.

Segundo o parlamentar, o que o Brasil e o povo brasileiro precisam é de soberania nacional, vacina para todos, emprego para a população, crédito para as pequenas e médias empresas e a retomada de um Brasil seguro, livre da Covid e com um Governo que tenha respeito, amor à vida e não à destruição. “Bolsonaro odeia a democracia e sabe que, se tivermos eleições justas e democráticas, um presidente que não tem coragem para ir ao debate será derrotado”, afirmou.

João Daniel acrescentou que hoje Bolsonaro só é presidente da república porque houve um golpe no país. “Houve um golpe legalizado no Brasil, no qual retiraram o presidente Lula da disputa eleitoral, por conta de um processo criminoso feito pelo juiz Sergio Moro e os procuradores. Fica o nosso repúdio. Não podemos deixar essa mudança atrasada, arcaica, e, eu diria, antidemocrática”, ressaltou.

Solidariedade

Também em seu discurso, o deputado João Daniel parabenizou toda militância da Via Campesina Internacional e Nacional, em especial, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pela ação realizada no último dia 24, em todo país, em comemoração ao Dia do Trabalhador Rural, celebrado em 25 de julho, com ações solidárias. Em Sergipe, mais de 100 toneladas de alimentos foram doadas à população da periferia, a entidades assistenciais que vieram de todo o Estado de Sergipe.

“Saúdo a militância, os assentados, os acampados, a direção e a militância do MST Sergipe, como às do MPA e do MCP. Meus parabéns! Esses são gestos de grandeza de homens e mulheres que na hora de dificuldade levantam a qualidade mais importante de um ser humano, que a solidariedade”, completou o parlamentar.

Foto: Márcio Garcez

Por Edjane Oliveira