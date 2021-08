Fabiano comemora liberação dos Circos e retomada das corridas

Na primeira sessão depois do recesso parlamentar, o 1° secretário da Câmara Vereadores de Aracaju (CMA), vereador Fabiano Oliveira (PP), cumprimentou os colegas desejando um semestre de muita produtividade.

“Quero desejar em nome da mesa diretora e de todos que compõem este parlamento que a gente tenha sessões construtivas, com muito debate, e, como sempre fizemos, defendendo os interesses dos aracajuanos. Me coloco à inteira disposição para contribuir sempre positivamente em busca das soluções que forem necessárias. Um segundo semestre maravilhoso com a bênção de Deus, paciência, saúde, garra, persistência e respeito uns com os outros”, declarou.

Fabiano, que também é presidente da Frente Parlamentar de Turismo da CMA, aproveitou para comentar algumas atividades que foram desenvolvidas.

“Durante o recesso estive acompanhando algumas reuniões voltadas às questões do turismo e ao lado do trade que já está planejando uma retomada. Também participamos de algumas reuniões do Comitê Científico com a Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Conseguimos, com muito trabalho, a autorização para reabertura dos espetáculos. E eu quero enaltecer a atuação dos vereadores Sargento Byron, Pastor Eduardo e Palhaço Soneca, que entraram nessa defesa e foram fundamentais para que essa liberação dos Circos viesse a acontecer”, destacou.

“O meu desejo é que a população continue vacinando e se cuidando para que os números de casos não voltem a subir. Aos poucos nossa vida vai voltando ao normal, mas é preciso que cada um faça a sua parte!”, finalizou Fabiano.

Por Hivy Raphaella