Gestão ambiental é discutido em evento da associação municípios

Por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), a Prefeitura de Aracaju participou, nesta quarta-feira, 4, de uma mesa redonda voltada à gestão ambiental organizada pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames) e pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma).

O secretário do Meio de Ambiente de Aracaju, Alan Lemos, um dos convidados do evento, explica que a participação do município de Aracaju é importante para a política ambiental do Município.

“Tivemos a oportunidade de discutir os rumos da política ambiental em Sergipe, bem como de mostrar toda a nossa experiência com a Secretaria, em conjunto com analistas ambientais, com secretários, prefeitos e participantes de todo o interior sergipano”, explicou Alan.

Segundo o presidente da Anamma Sergipe, Alan Fontes, o intuito do evento é, justamente, o fortalecimento da gestão ambiental de todo o Estado. “Alguns municípios sergipanos ainda estão em desenvolvimento. Muitos ainda nem iniciaram sua estruturação do Meio Ambiente. Nós trouxemos esse evento para instigar os gestores a começar a trabalhar de forma a beneficiar essa pasta, estimulando seu crescimento”, explicou.

Para o secretário do Meio Ambiente de Aracaju, o convite só reforça o quanto a gestão municipal tem atuado e, cada vez mais, ampliando sua agenda ambiental. “Todo o nosso trabalho é baseado num Planejamento Estratégico seguido à risca por uma equipe qualificada de técnicos e analistas ambientais, num Conselho Municipal do Meio Ambiente que atua de forma efetiva na cidade e numa estrutura institucional e de equipamentos de qualidade”, afirmou.

“A capacitação, ao possibilitar a atualização e a valorização dos profissionais, impacta positivamente no serviço público. Servidores públicos valorizados são proativos e engajados com os serviços prestados para a sociedade”, destaca a diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental da Sema, Ivana Sobral, uma das participantes do evento.

Fonte e foto assessoria