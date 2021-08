Ipesaúde inclui cirurgião torácico em seu leque de especialidades

O médico cirurgião torácico será responsável pela realização de procedimentos associados à parte respiratória, cirúrgica, traqueal e pulmonar, além da endoscopia respiratória

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) recentemente incluiu em seu Centro Cardiorrespiratório, localizado na sede da rua Campos, 177, o médico cirurgião torácico.

O mesmo será responsável pela realização de procedimentos associados à parte respiratória, cirúrgica, traqueal e pulmonar, além da endoscopia respiratória que traz procedimentos diagnósticos e terapêuticos, auxiliando em casos de pacientes com doenças pulmonares que precisam de um diagnóstico de uma biópsia e que ainda não tem um encaminhamento do tratamento.

De acordo com o cirurgião torácico com formação em cirurgia geral e especialidade em cirurgia torácica oncológica e endoscopia respiratória do Ipesaúde, Fábio Cabral, “um dos casos que se sabe são doenças inflamatórias do pulmão, pacientes com queixas recorrentes, com tuberculose, em investigação de tosse recorrente que geralmente é feita em conjunto a pneumologia é o fato de já ter pneumologistas no Ipes vai facilitar bastante essa interação para que o paciente consiga ter acesso a esses diagnósticos sem dificuldades”.

A especialidade irá auxiliar no tratamento de pacientes pós Covid e que precisam de um acompanhamento.

“A ideia é que a gente faça esse trabalho em conjunto com a pneumologia. Sabemos que estamos em uma pandemia e muitos pacientes podem ter graus de sequelas na parte respiratória, que precisam de algum procedimento diagnóstico e de suporte à pneumologia”, afirma Fábio Cabral.

O Centro Cardiorrespiratório do Ipesaúde fica na sede da autarquia, localizada na Rua Campos, 177, funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h. As consultas são marcadas através dos canais oficiais no 3226-2828 e 98810-2828.

