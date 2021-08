Italo Ferreira conversou com Juliette após mensagens na web: ‘Resenha boa’

Primeiro campeão olímpico de surfe, Italo Ferreira esteve nesta quinta-feira, 5/8, no Mais Você, relembrou a trajetória vitoriosa em Tóquio e falou sobre um possível romance com Juliette, a campeã do BBB21.

“Essa história com a Juliette foi engraçada, a gente chegou a se falar, foi uma resenha boa, divertida e só. Eu sou tímido, mas estamos aí, tô voando”, brincou o menino de ouro.

“Fico feliz em poder inspirar as pessoas com a minha história. No início foi difícil, mas sempre aproveitei as oportunidades e as coisas têm acontecido em minha vida de forma rápida”, disse.

“Nas minhas orações, sempre falo com Deus que não quero fama, não quero dinheiro, mas força para continuar. O Deus que eu creio é o Deus do impossível. Eu fui para Tóquio e acreditei até o fim.”

Mal chegou do Japão, o surfista já vai embarcar para o México, onde participa de mais uma etapa do circuito mundial. Italo ficou apenas uma semana em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e, em vez de descansar, esteve sobre as ondas.