Justiça autoriza retomada do concurso público para auditor fiscal do município de Aracaju

A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) informa que foi revogada a liminar, anteriormente concedida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que suspendia o concurso público para auditor fiscal de Aracaju. Com a decisão, a comissão organizadora e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo certame, darão andamento à elaboração de um novo cronograma para a realização das provas.

“A decisão foi bastante comemorada pela administração municipal, em especial por todos que formam a Secretaria da Fazenda, uma vez que o concurso será o primeiro realizado após 23 anos. Além das contratações iniciais, o certame prevê a formação de cadastro reserva, o que será essencial para a otimização do quadro de auditores em nossa capital e, por consequência, do trabalho que eles realizam”, enfatiza o secretário da Fazenda de Aracaju, Jeferson Passos.

Segundo ele, o próximo passo, após a decisão do TJ/SE, será dar continuidade às tratativas com a banca organizadora para que no período mais breve possível, seguindo todos os protocolos de biossegurança necessários devido à pandemia, as provas aconteçam. O edital prevê o preenchimento de 20 vagas, das quais 14 serão destinadas à área de Abrangência Geral e as outras seis para os profissionais de Tecnologia da Informação.

O concurso para Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda de Aracaju seria realizado em dezembro de 2020, mas foi suspenso pelo Tribunal de Justiça de Sergipe um dia antes da realização das provas, devido a um mandado de segurança impetrado por um dos candidatos. Na época, a Prefeitura de Aracaju recorreu da decisão, mas teve o pedido negado, impedindo que o concurso ocorresse.

Foto: Ascom/Semfaz