Luciano Pimentel solicita cessão de área em Neópolis

Para implantação de Centro Especializado em Reabilitação e Medicina Integrativa

Com intuito de oferecer mais qualidade de vida aos sergipanos que residem no Baixo São Francisco, o deputado estadual Luciano Pimentel apresentou a indicação nº 364/2021, que solicita a cessão de uma área, localizada no município de Neópolis, para implantação do Centro Regional Especializado em Reabilitação e Medicina Integrativa. A propositura foi aprovada nesta quarta-feira, 4.

A sugestão do parlamentar é que seja utilizado o terreno onde funcionava o posto fixo de fiscalização do município, no Porto das Balsas. De acordo com ele, trata-se de uma zona do estado de Sergipe reconhecida pelos órgãos oficiais como subdesenvolvida do ponto de vista socioeconômico.

“É importante disponibilizar para a população atendimento diferenciado em parceria com os entes federados e também instituições privadas, como APAE e AACD, que oferecem tratamentos interdisciplinares, abrangendo uma gama de opções de especialidades médicas”, enfatiza Luciano Pimentel, na indicação.

Com a aprovação unânime dos parlamentares, o texto segue para análise do Governo do Estado.

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões