PMA mantém equipes em atenção para chuvas e ventos fortes

A Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em alerta para a probabilidade de chuvas e ventos fortes que devem ocorrer a partir da madrugada desta sexta-feira, dia 6. Os avisos de mau tempo foram emitidos pela Marinha do Brasil e pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), na manhã desta quinta-feira, 5.

Para deixar a população informada sobre a previsão dos órgãos de meteorologia, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil, encaminhou mensagem por meio do Serviço de Alerta por SMS – 40199, para os mais de 51 mil números de celulares cadastrados.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça que a população deve acionar o órgão, por meio do número emergencial 199, caso sejam observadas situações de possíveis riscos.

“Nossas equipes atuam de maneira integrada para prestar um rápido atendimento à população. Além do monitoramento constantes, principalmente nas áreas de risco, disponibilizamos o canal de atendimento, que funciona 24h”, salienta.

O alerta estará em vigor por 24h, a partir da sua emissão, e poderá ser prorrogado caso hajam novos avisos dos centros de meteorologia. A população deve redobrar o estado de atenção, para acionar os órgãos competentes diante de situações adversas, colaborando, dessa forma, com a prevenção de acidentes.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, diante da incidência de ventos acima da normalidade, é importante manter a atenção a possíveis inclinações de árvores e postes, movimentação de telhas e coberturas, assim como aos painéis de publicidade.

“Com chuvas e ventos fortes, é importante evitar estacionar ou se abrigar próximo de árvores e painéis de publicidade. Também é importante ficar em alerta para a movimentação de coberturas de garagem e de edificações, principalmente, quando essas coberturas são de materiais leves, como as telhas de fibrocimento”, orienta.

O trabalho integrado dos órgãos da Prefeitura de Aracaju ocorre de maneira coordenada, a partir do Comitê de Gerenciamento de Crise, de forma a garantir uma rápida atuação para a prevenção de riscos e, também, em resposta aos possíveis impactos que os fenômenos possam causar.

SMS 40199

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que possam ocorrer.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.