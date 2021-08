Prefeitura de Socorro divulga novo calendário de vistoria das mil casas

A Prefeitura de Socorro, por meio das Secretarias de Planejamento (Seplan) e Assistência Social (SMAS), divulga, nesta quinta-feira, 05, a quinta lista com a data e horário da vistoria de mais algumas unidades habitacionais. Devido à demanda da construtora responsável pelo acompanhamento da vistoria, neste mês de agosto, apenas serão realizadas vistorias nas unidades do residencial Vila Formosa. Conforme o novo calendário, a vistoria terá continuidade na próxima segunda-feira, 09, e segue até o dia 03 de setembro.

De acordo com a secretária-adjunta da Seplan, Joyce Rodrigues, a vistoria ocorrerá conforme a liberação das residências por parte da construtora, e no mês de setembro, será divulgada uma nova lista nos canais da Prefeitura .

Para atender as recomendações de segurança da construtora, os beneficiados devem realizar a inspeção das casas vestidos de calça, sapatos fechados e máscara. Durante o processo de vistoria, o contemplado estará acompanhado de equipe técnica da construtora, bem como das equipes da Seplan e da SMAS.

Em caso de dúvida o socorrense contemplado pode entrar em contato com os números 3256-7975 e 98818-0893 (WhatsApp).

Documentação

No dia definido, o contemplado deverá comparecer só, munido de RG e CPF, sem companhia, como medida de evitar aglomeração. No caso de cônjuge, apenas uma pessoa pode realizar a vistoria e essa deverá portar certidão de casamento. Ainda de acordo com a Seplan, caso o beneficiado seja analfabeto é preciso que o representante do contemplado compareça junto a ele, no ato da vistoria, com procuração modelo Caixa, que pode ser solicitada na Seplan. No caso de pessoas com deficiência física ou que não tenham capacidade de responder por si só, o tutor do beneficiado deve comparecer na vistoria com o termo de tutela e cópias e originais do RG e do CPF, de ambos.

Vila Formosa I