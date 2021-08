PRF apreende cerca de 15 Kg de cloridrato de cocaína em GO. Acusada é natural de Aracaju

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 15 Kg de cloridrato de cocaína na manhã desta quinta-feira (05) em Seabra.

Inicialmente, foi dada ordem de parada a um ônibus que seguia de Goiânia (GO) com destino a cidade de Salvador (BA). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, os policiais perceberam um nervosismo incomum em uma das passageiras.

Ela apresentou informações desencontradas acerca do destino e motivo da viagem, o que levou a equipe a aprofundar a fiscalização no ônibus.

Durante os procedimentos de fiscalização foram encontrados uma mochila e uma sacola com 15 tabletes e cloridrato de cocaína. A responsável pelo transporte do ilícito foi identificada e relatou aos policiais que recebeu a droga em Cuiabá (MT) e que ganharia 3.000 reais para entregar na rodoviária de Salvador.

Sobre a mulher responsável pelo carregamento, as informações são de que ela é natural de Aracaju e residia no Bairro Santa Maria.

Com informações e foto da PRF