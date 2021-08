Procon divulga pesquisa de preços especial de Dia dos Pais

No segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais. A data, além de homenagear os pais, também movimenta, de maneira significativa, o comércio. Por isso, como forma de monitorar o mercado e auxiliar os consumidores, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou uma pesquisa comparativa dos preços dedicada ao período.

O levantamento foi desenvolvido nos dias 4 e 5 de agosto, com visitas a dez lojas e verificação de preços de 28 produtos tradicionalmente procurados para presentear os pais, incluindo artigos utilitário, esportivos, vestuário e acessórios. Entre eles estão camisas, calças, pijamas, relógio, boné, carteira, bicicleta, bola de futebol e de futevôlei, dentre outros.

Vale ressaltar que essa pesquisa apresenta, de forma inédita, os preços praticados para assinaturas de cinco canais de filmes, dois canais de esporte e dois clubes de vinhos. “Estamos atentos às demandas dos consumidores. Por isso, atualizamos, frequentemente, os itens que integram as pesquisas desenvolvidas pelo órgão”, salienta o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

Em relação às possíveis necessidades de troca de presentes, Igor esclarece que não há obrigação legal para o fornecedor realizar a troca por insatisfação pessoal do cliente. “É importante estar atento para o fato de que o lojista não é obrigado a realizar troca do produto, por isso, é necessário que o consumidor, antes de efetivar a compra, obtenha informações sobre as condições para que essa troca ocorra, nos respectivos estabelecimentos”, orienta o coordenador.

Os preços coletados se referem ao dia em que o levantamento foi realizado. Dessa forma, há possibilidade de ocorrer variações, em virtude de possíveis promoções, descontos ou condições de pagamento.

Para esclarecer dúvidas ou registrar denúncias, o Procon Aracaju pode ser acionado através do SAC 151 ou do número telefônico 3179-6040, em dias úteis, das 8h às 13h.

Confira a tabela completa.

Foto: Felipe Goettenauer