Representante comunidades Quilombolas em SE acusam deputado e Incra de “racismo estrutural”

A representante da Coordenação nacional das comunidades negras quilombolas do Brasil-conac através da sua representante no estado de Sergipe, que atende pelo nome de Chifronese ao conceder entrevista ao programa Rádio Verdade com o radialista Lucas Brasil, na Eldorado FM de Lagarto fez uma grave denúncia contra o deputado federal Fábio Reis e a coordenação do Incra no estado.

Segundo a representante, a CONAC representa cerca de 31 associações territoriais de quilombolas no estado de Sergipe, onde ao todo representam mais de 51 comunidades. Para a representante, depois que o INCRA passou a ser gerido pela indicação do deputado federal Fábio Reis as comunidades passaram a ser perseguidas. “A gente sabe que o INCRA aqui no estado é comandado por indicação do deputado federal Fábio Reis e após essa indicação as ações para as nossas comunidades começaram a travar”, explicou a representante de forma indignada. Na sequência, Chifronese ainda disse que chegou a visitar a residência de Fábio Reis e até foram atendidas pelo parlamentar, colocando ainda que está havendo racismo estrutural “Racismo estrutural é o racismo que a gente fala, tá tendo sim e é um racismo muito violento que nega a vida e a existência das comunidades”, afirma.

“Eu não sei dizer quais as principais justificativas, pois até 2018 a gente teve acesso há mais de 20 milhões de reais em ações para as ações das comunidades quilombolas, porém depois que esse comando mudou, as nossas ações foram burocratizadas e travadas”, informou.

A produção do programa Rádio Verdade abriu espaço para o deputado federal Fábio Reis, mas ninguém se manifestou sobre o assunto até o momento. Continuamos à disposição da assessoria do parlamentar.

Por Lucas Brasil