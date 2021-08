Santana de São Francisco adere ao programa Sergipe Pela Infância

O Sergipe Pela Infância tem o objetivo de promover ações integrais e integradas para o desenvolvimento das crianças sergipanas desde a gestação até os primeiros anos de vida

Na quarta-feira(04), a caravana do Programa Sergipe Pela Infância (SPI) chegou ao município de Santana de São Francisco. Capitaneado pela Vice-Governadoria do Estado de Sergipe e em parceria com as secretarias de Estado da Saúde (SES), da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) e Educação, Esporte e Cultura (SEDUC), o Sergipe Pela Infância tem o objetivo de promover ações integrais e integradas para o desenvolvimento das crianças sergipanas desde a gestação até os primeiros anos de vida, de modo a evitar duplicidade de ações, qualificar os serviços prestados e promover atendimento às crianças na primeira infância.

De acordo com a vice-governadora Eliane Aquino, a cidade de Santana de São Francisco foi escolhida para iniciar as ações do SPI justamente pelo olhar que a atual gestão municipal tem para a área da infância. “Santana do São Francisco é o primeiro município que trazemos a Caravana Sergipe Pela Infância. Nós conhecemos o compromisso do prefeito Ricardo Roriz com a temática da infância e temos informações sobre o trabalho que ele realizou em relação às creches da cidade. E nós, com o Sergipe Pela Infância, queremos realmente investir nesse público de zero a seis anos. Queremos fazer com que as gestões municipais se atentem sobre a importância de investir nesse tema. Tenho certeza que Santana de São Francisco será uma referência na área da infância para todo o estado de Sergipe”, pontuou a vice-governadora.

As ações do SPI são divididas em três eixos principais: Gestar e Nascer; Brincar e Crescer; e Desenvolver e Aprender. Em todos eles a ideia é mapear as ações já realizadas e que podem ser aprimoradas, bem como traçar estratégias de trabalho colaborativo entre, principalmente, as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social que beneficiem as crianças desde a gestação.

“Hoje é um dia muito importante, porque nós construímos o Sergipe Pela Infância em 2019 e quando iriamos iniciar o programa, infelizmente precisamos pausar por conta da pandemia. Vamos desenvolver aqui, junto com a prefeitura de Santana de São Francisco, um plano de ação intersetorial entre Estado e Município com o objetivo de melhorar os índices relacionados à infância”, explicou a coordenadora executiva do SPI, Rosane Cunha.

Inicialmente, 17 municípios foram escolhidos para receber a Caravana Sergipe Pela Infância e o critério de seleção dentre as cidades sergipanas foram os baixos índices de desenvolvimento humano, extrema pobreza e mortalidade infantil.

Para o prefeito Ricardo Roriz, o programa desenvolvido pelo Governo do Estado é de grande interesse para a cidade de Santana de São Francisco. “Nós aderimos ao SPI pela necessidade que o município de Santana de São Francisco tem de fortalecer essa área. É um programa de alta eficiência criado pelo Governo de Sergipe e nós vamos, com certeza, cumprir com todos os itens que a execução do programa exige para que nós possamos, realmente, promover a dignidade não apenas às nossas crianças, mas ao futuro da nossa população”, comemorou o prefeito.

Svetlana Ribeiro é secretária municipal de Educação de Santana de São Francisco e elencou os benefícios o as crianças do município terão a partir da execução do SPI. “A partir do momento que temos um olhar atencioso para a primeira infância, isso faz com que as crianças consigam se desenvolver integralmente nos mais diversos aspectos. Então teremos também uma grande diferença no desenvolvimento emocional e físico das nossas crianças, o que vai contribuir muito para que elas se tornem adultos mais seguros e com certeza, com acesso a mais oportunidades de vida”, finalizou.

Foto: Danilo França/ VGE