Sergipe recebe mais de 26 mil doses de vacinas contra a Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta quinta-feira, 05, um quantitativo de 26.910 doses da vacina Pfizer, para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 com a primeira dose. Na última quarta, 4, o Ministério da Saúde enviou 14.600 doses da vacina Coronavac, para primeira e segunda dose.

Essas novas remessas serão distribuídas para os municípios na sexta-feira, 6. Até o momento, foram realizadas 1.068.169 aplicações de primeira dose, 345.464 segunda dose e 38.942 em dose única em todo o estado. Com essa nova remessa, Sergipe avança na imunização da população dos 75 municípios.

A Secretaria de Estado da Saúde vem distribuindo as remessas com o máximo de celeridade às regiões de saúde. A logística de distribuição garante que os imunizantes cheguem aos locais de vacinação com rapidez, para que o Plano Estadual de Vacinação seja cumprido dentro dos prazos estabelecidos.

Foto: Flávia Pacheco