Semana Pedagógica mostra estratégias de ensino e aprendizagem

A programação da UNINASSAU Aracaju aborda novos modelos de eficácia acadêmica

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju está realizando a Semana Pedagógica 2021.2. A abertura da programação aconteceu na noite da quarta-feira, 04, no auditório da Instituição. A ação deste semestre apresenta o tema: A cultura Ubíqua: Estratégias de ensino aprendizagem e auto eficácia acadêmica.

A Semana foi aberta com a fala da diretora da UNINASSAU Aracaju, Cilene Andrade, que disse da importância do evento para o compartilhamento das boas práticas que impulsionam a aprendizagem. “Esse é um momento importante, quando teremos a oportunidade de mostrar nossas boas práticas, visando o crescimento do ensino e o aperfeiçoamento nas formas de aprendizagem”, disse.

Após a fala da diretora, a coordenadora Acadêmica, Alamisne Gomes, se apresentou e na sequência foi exibido o vídeo institucional com o fundador do Ser Educacional, Dr. Janguiê Diniz. Os coordenadores de cursos da UNINASSAU, também se apresentaram aos professores e em seguida, ocorreu a mostra de alguns trabalhos de iniciação cientifica que estão sendo desenvolvidos na Instituição.

O encontro aconteceu seguindo todos os protocolos de segurança relativos à prevenção ao Covid-19.

Foto assessoria

Por Suzy Guimarães