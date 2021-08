Sérgio Reis solicita melhorias para irrigação no assentamento Jacaré-Curituba

Em Brasília, Sérgio Reis solicita ao Ministério da Agricultura recursos para melhoria no sistema de abastecimento de água e irrigação no assentamento Jacaré-Curituba

Mais uma semana de trabalho intenso para o ex-deputado e presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, em Brasília. Nesta quarta-feira, 4, Reis esteve no Ministério da Agricultura, em reunião com o secretário executivo da pasta, Marcos Montes, e o deputado federal Moses Rodrigues (MDB).

Na ocasião, Sérgio solicitou a liberação de recursos para melhoria no sistema de abastecimento de água e irrigação no assentamento Jacaré-Curituba, localizado no alto sertão de Sergipe, entre os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo.

“É de extrema importância o desenvolvimento do assentamento Jacaré-Curituba, pois são 643 famílias com lotes irrigados que produzem, diariamente, toneladas de alimentos. Além disso, solicitei o envio de recursos ao Incra, no intuito de ampliar a liberação de títulos de terra aos assentados”, disse Reis.

Em seguida, o presidente estadual do MDB prestigiou a posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

