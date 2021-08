Superintendente do Ministério da Saúde realiza visita ao Hospital Nossa Senhora da Conceição

Na manhã da última terça-feira, 03 de agosto, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, recebeu a visita do Superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Tiago Rangel.

Na oportunidade, ele conheceu toda a estrutura da unidade hospitalar, principalmente da ala Covid-19 e as instalações do Centro de Hemodiálise.

A visita foi conduzida pelo presidente da Associação Hospitalar de Sergipe (AHS), André Andrade, responsável pela administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição, e pelo diretor operacional, Jardel Vasconcelos.

Durante a ocasião, o superintendente Tiago Rangel, destacou o trabalho realizado no HNSC no tocante a aplicação dos recursos com responsabilidade e zelo com o dinheiro público. Tiago também agradeceu a direção e aos colaboradores da instituição, bem como convidou a população para conhecer de perto o trabalho desenvolvido no hospital.

Já para o presidente da AHS, ‘a visita de cortesia foi para conhecer in loco o Hospital Nossa Senhora da Conceição, as instalações e o funcionamento, do Centro de Hemodiálise, que dentro em breve estará em funcionamento. Também quero agradecer o apoio da superintendência no tocante a implantação dos equipamentos e demais recursos’.

ASCOM – Hospital Nossa Senhora da Conceição