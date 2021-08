Terminal DIA: novo trecho será interditado a partir de segunda-feira, dia 9

A Prefeitura de Aracaju está reformando o Terminal de Integração do Distrito Industrial de Aracaju (DIA) para oferecer mais comodidade e segurança aos usuários do sistema de transporte público da cidade. A primeira etapa do serviço já está sendo concluída e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) interditará um novo trecho do terminal, a partir da próxima segunda-feira, dia 9, para o andamento da obra.

A reforma completa do Terminal do DIA faz parte do Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju e está orçada em R$2.445.254,21. O trabalho foi dividido em três etapas para reduzir os transtornos aos usuários do transporte durante a execução dos serviços. A primeira parte, já quase finalizada, mostra como ficará a estrutura do terminal após a conclusão da obra: com nova cobertura, pisos, banheiros, acessibilidade, bancos e catracas.

“A Prefeitura está investindo na melhoria dos terminais de integração, trazendo grandes benefícios para quem utiliza o transporte coletivo. A reforma do Terminal Atalaia está sendo finalizada, um novo Terminal do Mercado está sendo construído, o Maracaju também foi revitalizado, e, agora, a obra do DIA está avançando. É um marco para o sistema de Aracaju e região metropolitana”, afirma o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Paradas temporárias

Com a interdição da área do meio do Terminal DIA a partir da próxima segunda-feira, dia 9, os pontos de parada das linhas de ônibus e os ambulantes serão remanejados. Os fiscais da SMTT estarão preparados para orientar os usuários quantos aos novos locais, que estarão da seguinte forma:

Na parte que já está concluída, ficarão os pontos das linhas 001, 003, 004, 041, 060, 070, 080, 100-2, 404, 405, 407, 408-1, 408-2, 412, 413, 414 e 703, que estão indo para o sentido Sul. Já no sentido contrário, ficarão os pontos de parada das linhas 040, 060, 070, 080, 200-2, 703 e 709, indo para o sentido Norte.

Na parte que ainda não foi reformada, ficarão os pontos das linhas 001, 002, 003, 004, 005, 020, 030, 041, 100-1 e 706, que estão indo para o sentido Norte (na lateral próxima ao teatro). Do outro lado, pararão as linhas 200-1, 401, 402-1, 402-3, 406, 411, 411B e 706, que estão indo para o Sul.

Quanto à reorganização dos ambulantes, de acordo com Luiz Roberto, presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), esse processo já foi iniciado.

“Em reunião com a SMTT, ficou sob a responsabilidade da Emsurb a reorganização dos ambulantes para que pudesse ser realizada essa segunda etapa da reforma. Então, os ambulantes estão sendo reposicionados para a parte que acabou de ser revitalizada e para a que ainda não foi atingida pela reforma. Já fizemos reunião com os ambulantes e já iniciamos o reposicionamento. Teremos um período de transição que vai até o dia 8”, explica o presidente.

Atenção na travessia

Por causa do avanço da obra, os usuários devem redobrar a atenção na hora de fazer a passagem de um lado para o outro do terminal. “Será feito um isolamento para a passagem dos usuários e é importante que as pessoas redobrem a atenção, já que o terminal está em obra. Estamos fazendo o possível para amenizar os transtornos e, em breve, teremos um terminal totalmente novo e moderno”, declara o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Fonte e foto AAN