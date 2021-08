Vereador cobra na CMA, o retorno do Bolsa Atleta em Aracaju

O vereador de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), iniciou o segundo semestre de atividades na Casa Legislativa trazendo uma série de reivindicações vindas da população. No Pequeno Expediente da Sessão Ordinária desta quinta-feira, 5, o parlamentar falou sobre os diversos encontros realizados com atletas e representantes das federações esportivas de Sergipe, que, nas ocasiões, retrataram a falta de apoio por parte do poder público aos atletas aracajuanos; enalteceu a Patrulha Maria da Penha e cobrou que a gestão municipal faça paliativos nas ruas da Zona de Expansão da capital sergipana.

Ao falar sobre a falta de valorização e a necessidade do fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte, Byron lamentou a pequena participação de Sergipe em competições de nível nacional e internacional, a exemplo das Olimpíadas, e reforçou um pedido que já havia sido feito referente ao retorno do Bolsa Atleta. “Eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais falando sobre o potencial do nosso povo. Temos muitas pessoas dedicadas, esforçadas, mas isso não basta. É necessário que o poder público municipal invista em esporte, nos atletas. Não basta apenas querer. Eles precisam de oportunidades. O Bolsa Atleta precisa voltar para que essas pessoas garantam esse auxílio que, sim, faz a diferença em suas vidas”, disse Byron.

O vereador aproveitou para lembrar de um pronunciamento do prefeito Edvaldo Nogueira, em que o gestor da capital sergipana pontuou a participação de Duda Lisboa no programa Bolsa Atleta. “Precisamos do retorno do Bolsa Atleta. O prefeito lembrou da Duda Lisboa, que foi beneficiária. Que legal! Isso mostra o quanto o benefício é importante para essas pessoas. Precisamos que volte. Precisamos que o Município dê apoio a esses cidadãos que tanto lutam e sofrem em busca de incentivo para que possam treinar, disputar competições, participar de eventos. Suplico que a gestão retorne com o Bolsa Atleta. Esse programa é necessário e ajuda a transformar vidas”, clamou Byron.

Patrulha Maria da Penha

Neste mês de agosto, as ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher são reforçadas e fortalecidas no que diz respeito às discussões graças à campanha “Agosto Lilás”. Segundo pesquisa do DataFolha, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pandemia de Covid.

Em Aracaju, as mulheres vítimas de violência em medidas protetivas contam com o apoio da Patrulha Maria da Penha, organizada pela Guarda Municipal, Coordenadoria da Mulher e o Tribunal de Justiça. O serviço de caráter preventivo e protetivo visa fazer o acompanhamento de mulheres vítimas de violência, garantindo a sua integridade e segurança diante de situações de risco.

Em sua fala, o vereador parabenizou as iniciativas que visam destacar a campanha e reconheceu o trabalho que vem sendo feito pela Patrulha Maria da Penha. “No site da Prefeitura tem uma série de matérias que destacam a efetividade do serviço. Estou muito feliz com o sucesso da Patrulha e gostaria de agradecer a cada integrante pelo excelente serviço prestado à comunidade feminina aracajuana. A violência contra a mulher é um ato covarde, cruel. Devemos denunciar, estimular as denúncias e fomentar o debate. Não podemos naturalizar, muito menos aceitar tais situações”, reforçou Byron.

Paliativo nas ruas da Zona de Expansão

O vereador aproveitou, ainda, para falar sobre as suas visitas às ruas da Zona de Expansão de Aracaju durante o recesso e cobrou trabalhos paliativos no local. “A Prefeitura, em breve, deve iniciar uma série de obras estruturantes na Zona de Expansão. Porém, enquanto isso não chega, peço que a Emurb realize paliativos naquelas ruas. Estou recebendo várias reclamações, já fui fiscalizar também e não está nada fácil, principalmente devido ao período de chuva. Peço a compreensão da gestão e a sensibilidade para organizar aquela situação”, disse Byron.

Por Pábulo Henrique