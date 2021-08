PM prende cinco pessoas por suspeita de tráfico ilícito de drogas na área metropolitana de Aracaju

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram nesta quinta-feira (05) a prisão de cinco pessoas e apreenderam drogas em bairros de Aracaju e região metropolitana.

No bairro Santo Antônio, os militares realizavam patrulhamento, quando avistaram, em uma motocicleta Honda CG 160 START, dois homens que empreenderam fuga ao perceber a aproximação policial. Durante a tentativa de fuga, antes de serem interceptados, os suspeitos arremessaram uma pequena bolsa plástica. Após uma abordagem, a sacola foi localizada com, aproximadamente, 30 gramas de crack e, com os suspeitos, a quantia de R$ 12,00.

Na área de Nossa Senhora do Socorro, os militares realizavam rondas pelo Conjunto Albano Franco, quando foram informados, por meio de uma denúncia anônima, que um homem estaria comercializando entorpecentes na rua Professora Fátima de Barros. Diante das informações recebidas, a guarnição chegou ao local e avistou o suspeito, que foi abordado. Com o homem, foram encontrados, aproximadamente, 120 gramas de maconha, além da quantia de R$ 34,00, um celular e um rolo de papel filme.

Já no bairro Inácio Barbosa, os militares receberam uma série de denúncias informando que na Rua Vênus, no conjunto Jardim Esperança, um casal realizava a venda de entorpecentes em todos os turnos do dia. Com as características dos suspeitos, os policiais chegaram ao local e interceptaram uma mulher, que estava com 15 gramas de crack, e um homem portando 40 gramas de maconha, divididas em pequenas porções.

Todos os casos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde adotaram as medidas cabíveis.

Fonte: PM/SE