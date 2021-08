Alessandro diz que trabalha na construção de uma terceira via a presidente, mas prioriza Sergipe

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse nesta sexta-feira (06), ao Faxaju Online, que está trabalhando na construção de uma terceira via nacional, para ser uma opção à Presidência da República, em uma provável disputa entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula da Silva (PT).

Alessandro deixa claro, entretanto que o seu primeiro compromisso é com Sergipe. Para ele, “o grupo permanece muito bem, sem nenhum problema. A construção do Podemos será conduzida por Danielle Garcia, dentro do clima de respeito e parceria que temos”.

– Nosso trabalho no mandato segue rigorosamente aquilo que pactuamos na campanha: independência, transparência e defesa dos interesses de Sergipe. disse.

Segundo Alessandro, “estamos atuando diretamente nos municípios sergipanos, mas diferente da busca tradicional por velhas lideranças políticas. Nossa proposta é de renovação nas práticas, com um diálogo mais direto com a sociedade”.