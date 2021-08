Aracaju vacinará população de 25 anos a partir de sábado, 7

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na tarde desta quinta-feira, 5, o novo calendário de vacinação contra a covid-19, com a inclusão de toda a população de 25 anos nesta fase. Com o avanço, o público desta faixa etária poderá receber a primeira dose do imunizante, a partir deste sábado, 7, nos postos itinerantes, instalados no Parque da Sementeira e no 28º Batalhão de Caçadores – ambos após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código – ou em um dos seis pontos fixos. Até o momento, a capital sergipana possui mais de 353 mil pessoas vacinadas com a D1, o que corresponde a 54% da população.

“É com muita felicidade que anuncio hoje o avanço da vacinação para mais uma faixa etária: os aracajuanos de 25 anos. Então, todos os cidadãos com esta idade, poderão receber a primeira dose no sábado, domingo e segunda-feira em um dos drives, com cadastramento em nosso portal, ou pontos fixos. Lembrando que grávidas e puérperas também poderão se vacinar, exclusivamente, no auditório da Escola Presidente Vargas. Aproveito para pedir a todos que já tomaram a primeira dose e devem tomar a segunda, que completem o ciclo de imunização. Estamos avançando, mas ainda é preciso que todos contribuam para que possamos vencer o coronavírus”, destacou o prefeito.

Com a atualização, os aracajuanos de 25 anos poderão se vacinar neste sábado, 7, domingo, 8, e segunda-feira, 9. Os cidadãos desta faixa etária poderão se dirigir a um dos seis pontos fixos, nos seguintes locais: Universidade Tiradentes (Farolândia), Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Para receber o imunizante nestas localidades, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Também será possível se vacinar nos drive-thrus do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e 28º Batalhão de Caçadores. Para esses postos, é preciso se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar a liberação do código autorizativo.

A gestão municipal também dará continuidade à imunização de grávidas e puérperas, acima de 18 anos, sem comorbidades, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueira Campos). Para receber a primeira dose, elas devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência da capital e um documento que comprove a gravidez ou o puerpério.

