Artista plástico Luan Ricardo expõe ‘Encontros Possíveis’

Espaço Cultural Funcap no RioMar Aracaju acolhe a exposição ‘Encontros Possíveis’

Segue em cartaz no Espaço Cultural Funcap, localizado no segundo piso do RioMar Aracaju, a exposição ‘Encontros Possíveis’ assinada pelo artista sergipano Luan Ricardo. A mostra é mais um projeto chancelado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), através da Lei Aldir Blanc.

A primeira mostra individual do artista consiste em uma exposição de pintura contemporânea, que nasce da experiência existencial durante seu período de isolamento social, de onde emergiram inúmeros sentimentos e percepções acerca de um momento de crise. Para Luan Ricardo, a pintura se tornou uma espécie de refúgio, onde a angústia, a aflição e o desassossego transformaram-se em matéria, beleza e renovação.

Luan Ricardo é artista plástico e pintor figurativo há sete anos, além de atuar como psicólogo. Suas obras retratam temas relacionados à representação humana com forte influência do Impressionismo latino-americano. Possui formação autodidata e via ateliê, e em workshops ministrados por outros pintores, como Steve Houston e Mark Westmore.

Em sua trajetória, Luan já participou de diversas exposições coletivas no município de Aracaju, através da Galeria de Arte Álvaro Santos, incluindo duas edições do Salão dos Novos, Junina Coletiva, panorâmicas e a exposição 5 Artistas 5 Estilos pela Fundação Cultural de Aracaju (Funcaju). Em 2020 foi um dos contemplados no prêmio ‘Respirarte’, da Fundação Nacional das Artes (FUNARTE), na categoria Artes Visuais. Também ministrou cursos sobre história da arte: análise e interpretação de pinturas, introdução à pintura clássica pela Fundação de Cultura Aperipê de Sergipe (FUNCAP).

A mostra ‘Encontros Possíveis’ estará aberta à visitação do público até 19 de agosto, de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h. As obras do artista Luan Ricardo também ficarão disponíveis virtualmente no site e Instagram da Funcap.

Serviço

O quê? Exposição ‘Encontros Possíveis’ do artista Luan Ricardo

Quando? Até 19 de agosto

Onde? Espaço Cultural Funcap, no segundo piso do RioMar Aracaju – A. Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Horário? Segunda a sábado, das 10h às 22h l Domingo, das 12h às 22h

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Fonte e foto Assessoria