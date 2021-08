Capitão Samuel se emociona com assinatura da ordem de serviço para rodovia 245 no município de Malhador

O Capitão Samuel, participou da manhã de hoje, dia 06, da assinatura das ordens de serviço da rodovia 245 do município de Riachuelo e Malhador, cidade natal do parlamentar.

Durante 40 anos, o povo malhadorense, lutou na busca de melhorias para a rodovia 245 que dá acesso ao município. A pavimentação e sinalização dessa rodovia, irá melhorar as condições da estrada por onde trafegam diariamente cerca de vários veículos no local. Além da segurança e rapidez, a estrada favorece o transporte de trabalhadores, estudantes na região, bem como visitantes que desejam conhecer a cidade .

Para o capitão Samuel, é um momento de grande alegria.

” Estou muito feliz com essa obra de pavimentação asfáltica, que sai da BR 101 até o povoado Cadeias no município de Malhador. Uma obra esperada por esse povo ao longo desses 40 anos, que de início apenas teve operação de tapa buracos, mas, durante meus 3 mandatos de deputado estadual,insisti, cobrei a conclusão de obra, porque a população de Malhador me cobrava por eu ser daqui da cidade. Cobrei no governo Marcelo Déda, no governo Jackson Barreto, mas agora neste mandato, o governador Belivaldo Chagas deu esse presente à população de Malhador, Riachuelo e Divina Pastora e Santa Rosa de Lima, municípios que serão beneficiados por ela,” comentou o capitão Samuel.

Fonte e foto assessoria