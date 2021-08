Cuidado com a população e boas ações marcam 1ª edição do Projeto Prefeitura Mais Perto de Você em Salgado

A atual gestão municipal de Salgado começou com todo vapor. Em pouco mais de sete meses, a administração na última quinta-feira, 5 de agosto, para o povoado Água Fria, o projeto Prefeitura Mais Perto de Você. Todas as secretarias se mobilizaram e levaram, cada uma, seus serviços para bem próximo da população local.

A ação começou às 8h, se estendeu até às 16h e nesse período distribuiu cuidados para as pessoas e disseminou o bem. A pasta da Saúde, por exemplo, levou testes rápidos para covid-19, sífilis, HIV, e hepatites B e C, bem como atendimento nutricional, clínico geral e psicológico. Ainda teve vacinação, exames de lâmina, atendimento odontológico e muito mais. A Assistência Social preparou um grande pacote de colaboração. Foram orientações sobre BPC e Bolsa Família, oficinas para crianças e adolescentes, atendimentos individuais com psicóloga e advogada, e etc.

Educação e Obras não ficaram atrás. Teve Busca Ativa, Matrículas do EJA, panfletagem e orientação sobre o retorno às aulas presenciais com segurança. Já a equipe da Secretaria Municipal de Obras se mobilizou e garantiu limpeza na rua e na quadra, pintura na escola e na praça principal, limpeza nas ruas, capinagem e outros serviços. Além disso, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aproveitou para plantar árvores junto com os moradores, reflorestar o rio local e distribuir algumas aos moradores.

Para agitar a ação, sem aglomeração, claro, a Cultura promoveu a apresentação dos artistas locais Davi Moura, Monalisa Monte e Lívia Maria da Silva Santos, contemplados com a Lei Emergencial da Cultura Aldir Blanc. E para encerrar o dia a pasta do Esporte promoveu a apresentação de danças dos grupos Elite Dance, de jovens da cidade. E a Assistência ainda deu sua contribuição com o Carimbó, grupo do Centro dos Idosos do município. E ainda houve o sorteio de prêmios para quem se arriscou na apresentação.

No final, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, sanitizou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria das Graças e a rua da praça principal para garantir mais proteção e deixar a população mais tranquila.

Assim, foi um dia muito gratificante, enriquecedor e único, pois a gestão se aproximou do povo e dele absorveu as principais dúvidas e exigências. Foi tudo dentro dos protocolos sanitários e feito com carinho para cada cidadão que participou.

Ascom – Prefeitura Municipal de Salgado