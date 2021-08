Custo da cesta básica aumentou no mês de julho na capital sergipana, diz Fies

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), revelou que, em julho de 2021, o valor médio da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 488,42.

Em termos relativos, na comparação com julho do ano passado, verificou-se aumento de 24,4% no valor da cesta. No comparativo com o mês imediatamente anterior, junho último, observou-se acréscimo de 3,7% no custo do conjunto de alimentos essenciais.

Custo médio das cestas nas outras capitais em julho/2021

No mês analisado, levando-se em consideração a comparação com o mês anterior (junho/2021), observou-se aumento no valor da cesta em quinze das dezessete capitais pesquisadas. Destacaram-se Fortaleza (+3,9%), Campo Grande (+3,9%), Aracaju (+3,7%), Belo Horizonte (+3,3%) e Salvador (+3,3%).

Por outro lado, as duas capitais que apresentaram diminuição no valor da cesta básica, foram João Pessoa, com redução de 0,7%, seguida de Brasília (-0,5%).

Em relação a julho de 2020, observou-se aumento no valor da cesta básica em todas as capitais. Nessa comparação, as capitais que apresentaram altas mais significativas foram Brasília (+29,4%), Porto Alegre (+28,5%) e Vitória (+26,3%).

Em termos absolutos, a capital com a cesta mais cara, no mês analisado, foi Porto Alegre (R$ 656,92), seguida por Florianópolis (R$ 654,43) e São Paulo (R$ 640,51). Já as capitais com as cestas mais baratas foram Salvador (R$ 482,58), seguida de Recife (R$ 487,60) e Aracaju (R$ 488,42).

