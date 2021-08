Deputados comemoram obras em rodovias de Riachuelo e Malhador e somam investimento de R$ 17.773.700,01

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB) participou na manhã desta sexta-feira, 6, junto com os deputados Zezinho Sobral (PODE), Adailton Martins (PSD), Garibalde Mendonça (MDB), Talysson de Valmir (PR), Capitão Samuel (licenciado), Maria Mendonça (MDB) e Jairo de Glória (PR), das solenidades de assinaturas da Ordem de Serviço para reestruturação da Rodovia SE-101 (em Pedra Branca) ao município de Riachuelo e para a reestruturação da Rodovia SE-245, no trecho que liga Riachuelo ao povoado Candeias, no município de Malhador. Os dois trechos somam 32, 30 km de rodovias e um investimento de R$ 17.773.700,01. As obras fazem parte do Pró Rodovias I, dentro do programa de recuperação da economia – Avança Sergipe.

“Eu quero mais uma vez agradecer ao governador Belivaldo Chagas por estar cumprindo aquilo que ele prometeu, que é fazer até mil quilômetros de estradas asfaltadas e ampliadas porque o grande gargalo. O grande gargalo do governo do estado são as estradas que ele herdou lá atrás, ou seja, 500 km de malha viária totalmente acabadas que ele está reestruturando e conseguiu recursos para conseguir fazer mais 500 km. Isso é bom porque é escoamento, geração de emprego e renda e as pessoas ficam felizes em transportar com mais tranquilidade e mais segurança”, entende o presidente Luciano Bispo.

O deputado Adailton Martins destacou a importância do Pró-Rodovias quanto à recuperação de estradas sergipanas.e Sergipe. “Essas obras serão importantíssimas para quem vem para os municípios de Riachuelo e Malhador. Eu já trabalhei nessa região quando estive no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e sei da importância dessas rodovias; fiz a solicitação ao governador, estou satisfeito e agora é só aguardar a execução das obras”, afirma.

De acordo com o líder do governo na Alese, deputado Zezinho Sobral, é importante que se tenha o Pró-Rodovias funcionando. “As obras começam na BR-101, próximo à Unigel (de onde saem 70 caminhões carregados diariamente de amônia e ureia); vêm até Riachuelo e vai à Malhador, região que tem uma produção agrícola importante com tráfego de veículos pesados; temos a fábrica de tecidos Nortista, enfim, é importante e necessária essa obra e a gente observa o governo assinar as ordens de serviços nos deixando muito feliz, agradecidos e honrados”, destaca.

O deputado Garibalde Mendonça também destacou a importância da reestruturação das rodovias sergipanas. “Apesar do período da pandemia, a gente está vendo o trabalho sério desenvolvido pelo governador Belivaldo Chagas, principalmente quanto à recuperação dessas estradas. Eu que sou engenheiro civil e parlamentar, fico muito feliz em participar da assinatura de ordens de serviços para a recuperação de estradas, facilitando o escoamento dos produtos agrícolas e contribuindo para melhorar a economia dos moradores desses municípios”, ressalta.

Segundo o deputado Talysson de Valmir, sempre agradeceu ao governador pela recuperação das rodovias. “A gente fica feliz em participar de mais assinaturas de ordens de serviços para a realização de obras em nosso Agreste, que a a gente tanto luta e procura melhorias para a região e fica agora no aguardo de melhorias na rodovia que liga Itabaiana a Moita Bonita”, lembra.

O deputado Capitão Samuel (apesar de estar licenciado), participou das solenidades para agradecer ao governador o atendimento a Indicação nº 19/2021, solicitando a reforma no trecho que liga Pedra Branca à Malhador, diante da situação crítica no asfalto. “A indicação é de nossa autoria, mas todos os deputados trabalharam para que as obras saíssem. Tem anos que a população de Riachuelo, de Divina Pastora, Santa Rosa de Lima e da minha querida cidade Malhador, aguardam e com certeza após os serviços concluídos,vão facilitar a distribuição da produção dos nossos agricultores e trazer benefícios aos feirantes, Estou muito feliz e agradecido assim como todos os políticos dessa região”, complementa.

E a deputada Maria Mendonça afirmou que o sonho dos moradores, comerciantes e moradores de Riachuelo, Malhador e comunidades circunvizinhas está sendo realizado. “As pessoas que precisam utilizar essas rodovias estão com certeza realizando esse sonho com as rodovias estruturadas e entregues. Isso é motivo de gratidão à Deus e ao governador. Nós fizemos indicação na Assembleia, cobramos várias vezes e hoje é a concretização de um sonho de todos”, diz.

Reconhecimento

Nas duas solenidades, o governador reconheceu o papel dos deputados para que as obras possam ser executadas. “Nós estamos festejando essas ordens de serviços para a fase de reconstrução de rodovias com um investimento de quase 18 milhões de reais. Isso só está acontecendo porque eu tenho contado com o apoio da Assembleia Legislativa e eu quero agradecer em nome do presidente Luciano Bispo e do líder do governo Zezinho Sobral, a todos os deputados, tanto da situação quanto da oposição”, enfatiza.

O prefeito de Riachuelo, Peterson Dantas Araújo, conhecido como Petinho de João Grande, afirmou que “o escoamento dos produtos de vários municípios passa por Riachuelo, então é de grande importância a recuperação dessa rodovia, que há anos vinham sendo feitos apenas alguns paliativos, mas graças ao governador, as obras darão uma oportunidade enorme principalmente àqueles que transitam por essa rodovia”, diz.

O prefeito de Malhador, Francisco de Assis Araújo Júnior, conhecido como Assisinho, disse que a população está recebendo um grande presente do governador. “Malhador é uma cidade agrícola e por aqui passam diversos caminhões de inhame e de batata e as obras vão contribuir para dar segurança aos munícipes. Eu só tenho a agradecer ao governador Belivaldo Chagas”, comemora.

O secretário de estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, informou que “além de melhorar as condições de trafegabilidade na rodovia, a reestruturação é estratégica para o desenvolvimento da região, por onde circulam diariamente centenas de caminhões que transportam fertilizantes produzidos no estado para o Nordeste e para o Brasil, assim como produtos agrícolas, principalmente os ligados à atividade açucareira e a produção de inhame de Malhador”.

Investimentos

Na execução dos serviços de recuperação da SE-245, no trecho entre a BR-101 (Pedra Branca) e Riachuelo, o investimento será de R$ 4.121.27 0,77 (quatro milhões e cento e vinte e um mil duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos) em uma extensão de 6,90 km. A rodovia terá 8 metros de largura, sendo duas pistas de rolamento com 3,00 m (três metros) cada e dois acostamentos com 1,00 m (um metro) cada e receberá 5.299 t de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Já na execução dos serviços de renovação do trecho da SE-245, que vai da sede municipal de Riachuelo ao entroncamento da SE-170, no povoado Candeias (Malhador), o investimento será de R$ 13.652.429,24 (treze milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) em 25,40 km de extensão. A pista de 8 metros de largura receberá 19.507 t de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ).

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza