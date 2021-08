“Devido às fortes chuvas, algumas comunidades necessitam de mais atenção”, disse Joaquim

Em sessão ordinária na última quinta-feira, 5, o vereador Joaquim da Janelinha (PROS), disse que estará visitando mais um loteamento do bairro Santa Maria, dessa vez, ele estará retornando na comunidade Jardim Recreio para verificar de perto a situação das ruas, que segundo ele, devido às

últimas chuvas em Aracaju, as situações se agravaram.

“Tivemos os últimos meses de muitas chuvas em nossa cidade, por isso, algumas comunidades estão necessitando de uma certa atenção, e, mapeando isso, percebemos que o loteamento Jardim Recreio é uma delas”, afirmou.

O parlamentar pontuou ainda que estará verificando o que pode ser feito com certa urgência, e que sabe que pode sempre contar com os trabalhos da Emurb e Emsurb, que são sempre muito solícitos.

Inauguração

A convite do prefeito Edvaldo Nogueira e do presidente da EMURB, Sérgio Ferrari, Joaquim disse que estará participando de ato de inauguração do Canal São Carlos e das obras de infraestruturas em seu entorno (Av. Santa Gleide, Bairro Olaria).

Por Monique Costa