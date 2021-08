Diná Almeida solicita isenção de tarifas em transportes coletivos para pessoas com câncer em Aracaju

Nesta quinta-feira (5), a deputada estadual Diná Almeida conseguiu ter sua Indicação nº 387 aprovada na Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Através da propositura, a parlamentar solicita ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, medidas administrativas para concessão de isenção do pagamento de tarifas nos veículos integrantes do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da capital sergipana às pessoas portadores de neoplasia maligna (câncer), e anemia falciforme, em tratamento ou remissão da doença.

A reivindicação atende a uma demanda do Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC), que já enviou, ao gestor municipal, o Ofício nº39/2021 solicitando o pleito. Diná Almeida está confiante de que as devidas providências serão tomadas, e garantiu que seguirá cobrando não só da prefeitura de Aracaju quanto do Governo de Sergipe.

“Nós apresentamos essa Indicação porque temos consciência dos desafios diários que pacientes de tratamento oncológico enfrentam. Numa rotina desgastante, eles precisam se deslocar com certa frequência e, muitas vezes, têm que ir para outra cidade para terem acesso ao centro de tratamento, medicamentos e terapias. Isto porque o Sistema Único de Saúde (SUS) não possui suporte necessário em todas as cidades, sendo muitas vezes concentrado nas capitais e grandes cidades” ressaltou a deputada.

Diná Almeida é conhecida pelo forte engajamento nas causas sociais e por cobrar soluções ágeis e efetivas do governo sempre que suas proposituras são aprovadas. “Eu me sensibilizei muito com essa solicitação do GACC e não vou sossegar enquanto não for atendida”, frisou.

Fonte e foto assessoria