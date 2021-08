Educando para Libertar e Eduardo Lima, uma parceria que transforma profissionais com humanização

O respeito e a valorização para com as pessoas são fundamentados através da humanização, esta que também é sinônimo de educação e socialização, desenvolve as ações que nos encaminham para a melhoria das condições de trabalho.

É pensando nessas qualidades que o Educando para Libertar em uma parceria com o vereador Eduardo Lima, emprega tanto empenho em levar um olhar mais humano para aqueles que necessitam de qualificação profissional.

Nessas oportunidades ofertadas por essa parceria que aplica cursos gratuitos, encontramos pessoas como o aluno, sr. Francisco Neres, guarda municipal de 70 anos, morador do bairro Santos Dumont que participou dos cursos de Atendimento ao cliente (No qual são trabalhadas relações interpessoais) e Atendente de Loja.

No mercado de trabalho cada dia mais competitivo e exigente, profissionais como sr. Francisco que procuram aperfeiçoar a carreira profissional, certamente fazem a diferença. “Em 37 anos de profissão nunca vi um vereador fazer esse tipo de trabalho para o povo!”, destacou o aluno.

